Der skal kæmpes for Ådum Børneunivers

ÅDUM: Arbejdsgruppen for Ådum Børneunivers inviterede forleden til fællesmøde for bevarelse af Ådum Børneunivers med indlagt aftensmad og børnepasning, så de voksne kunne koncentrere sig om temaet "Din og Min Folkeskole".

Skolens formand Bjarne Jørgensen fortalte om markedsføring i form af Facebook, flyers i lokalområdet og især Åben Skole, som gav tre nye elever. Bagefter var der input fra Tonny Sørensen fra Vestjysk Marketing, som fortalte om sammenhold og ejerskab.

-For at sætte det i gang i et samfund som her, skal der ske forandringer. Sammenhold er en kreds af mennesker, som står sammen i med- og modgang. Det er vigtigt at få fortalt "den gode historie", så endnu flere kender Ådum Børneunivers, sagde Tonny Sørensen, der opfordrede folk til at stille sig selv spørgsmålet om, hvad de kan bidrage med.

Fritidskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune Karen Teglgaard kom med forslag, som deltagerne gav respons på, hvilket førte til hele 130 ideer, der kan arbejdes videre med.

/Bodil