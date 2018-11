Der kommer ingen handicapparkering ved apotek

Tarm: Apoteker Louise Grysbæk har accepteret, at der ikke kommer til at blive etableret en parkeringsplads for handicappet udenfor det nye apotek i Tarm.

- Man må vælge sine kampe, og jeg kan ikke se, at jeg kan gøre mere ved det, siger hun.

Hun havde ellers sendt en forespørgsel til kommunen, hvor hun spurgte, om det ikke var muligt for kørestolsbrugere at få nemmere adgang til apoteket via parkering lige ude foran døren.

- Jeg har fået et meget klart nej fra kommunen. De mener ikke, at der er forsvarligt i forhold til trafiksikkerheden. Jeg havde håbet, at man kunne have taget noget fra det brede fortov, men det har de afvist. Kommunen har argumenteret for grundigt til, at jeg kan komme videre med det, siger hun og fortsætter:

- Kommunen har sagt, at hvis det overhovedet bliver til noget, så bliver det på den anden side af vejen, men jeg kan ikke se, at det hjælper mine kunder særlig meget, siger hun.

Kommunen har dog fundet en alternativ løsning på Louise Grysbæks problem, selv om det ikke giver kørestolsbrugere og andre handicappede fortrinsret:

- De har oplyst mig om, at det er helt lovligt at lave en kantstensparkering ude foran. Så når jeg hører min kunder snakke om det, så sørger jeg for at sige til dem, at kommunen siger, at en kantstensparkering er helt lovlig, siger apotekeren.