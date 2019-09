Der er whisky med i prisen: Steffen Brandt hyret til intimkoncert i Stauning

Stauning: Åbningssangen hed 'Det mørke Jylland', da tv-2 i 1988 udsendte albummet 'Nærmest lykkelig.' Nu kigger han der ud, orkestrets 66-årige frontperson, når Stauning Whisky torsdag 31. oktober inviterer til en intimkoncert med Steffen Brandt.

Der er blot 80 billetter at komme efter, så der bliver givetvis tryk på it-systemet hos whiskyproducenten, når salget åbner fredag aften klokken 20.

De eksklusive billetter koster 495 kroner stykket, og med i prisen er blandt andet også en rundvisning i virksomhedens nye destilleri og en smagsprøve i koncertpausen.

Om den musikalske oplevelse i destilleriet melder Stauning Whisky, at 'det bliver en koncert, hvor du har mulighed for at komme helt tæt på - og at høre musikken i et smukt og anderledes, men meget akustikvenligt rum.'

Tilbage i 1981 debuterede tv-2 med albummet 'Fantastiske Toyota', og lige siden har Steffen Brandt været manden i front.