Der er serveret: Det kan give mentalt overskud at spise sammen

Ringkøbing-Skjern: Når der lige efter påske bliver afholdt Sundhedsugen 2019 i Ringkøbing-Skjern Kommune, er der blandt andet fællesspisning på menuen.

Derfor har teamet bag Sundhedsugen netop haft en ansøgning forbi kultur- og fritidsudvalget i håb om at modtage et tilskud på godt 11.000 kroner.

Det blev der sagt ja til, og dermed er der lagt op til, at der kan bydes velkommen til spisning i tre haller i nogle af kommunens landdistrikter.

Her kan den kontante støtte hvert sted bruges til afregning af tre haltimer samt et tilskud på 20 kroner per deltager op til de første 100 personer i hver hal.

Tanken bag tiltaget er at kombinere fællesspisningen med idræt og motion, så sundhedsaspektet også kommer til at afspejle mentale og sociale sidegevinster.

De haller, der gerne vil være med - og bliver udvalgt - forpligter sig til at fremstille en sund og afbalanceret forplejning. Tilmed er det en forudsætning, at det lokale foreningsliv på aftenen kan give et varieret billede af de tilbud, lokalområdet har at byde på.