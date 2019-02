Borgmester kalder det et paradoks, at kommunen nu skal spare millioner i en tid med gang i hjulene. Han udråber udligningsordningen som den store synder.

Ringkøbing-Skjern: Selv om det ikke kommer som en overraskelse, så gør det ondt, at der nu skal gennemføres en kommunal spareplan på godt 300 millioner kroner over de næste fire år.

Det erkender borgmester Hans Østergaard (V).

- Det går fantastisk godt i Ringkøbing-Skjern. Ledigheden er historisk lav, borgerne bidrager i den grad til bruttonationalproduktet, vi har aldrig haft så høje skatteindtægter fra selskabsskatter og i januar voksede befolkningstallet i kommunen med 204 borgere. Det kan bare ikke ses på vores bundlinje, siger han og fortsætter:

- Det helt store problem er det kommunale udligningssystem, som er hovedårsag til, at vi nu skal ud i en stor sparerunde. Systemet er uigennemskueligt og skævt. I Ringkøbing-Skjern bliver vi blandt andet straffet for at befolkningstallet stiger, fortæller borgmesteren.

Han er langt fra alene om at kritisere den kommunale udligning, som på det seneste har fået drøje hug af mange kommuner.

Idéen om at udligne de økonomiske forskelle mellem rige og fattige kommuner fungerer nemlig ikke i praksis, lyder kritikken.

Men da der tidligt kommer en ny ordning efter et folketingsvalg, må byrådet forholde sig til den konkrete virkelighed, som byder på besparelser.

Der skal effektiviseres i administrationen, vækstpuljen bliver beskåret fra 20 millioner om året til 12, og så skal politikerne nu i gang med at finde besparelser på deres udvalgsområder for mange millioner.

- Det er utopi at tro, at vi kan gøre det, uden at det kan mærkes. Vi vil også være nødt til at afskedige folk, men vi vil bestræbe os på at gennemføre besparelserne så lempeligt som muligt, lyder beskeden fra Hans Østergaard.

Det er ikke første gang, at Ringkøbing-Skjern bliver sendt ud i en større sparerunde. Både i 2010 og 2015 var borgere og medarbejdere igennem store besparelser. Nu sker det så igen.