Den syngende vintergæst

Efteråret har været vådt og gråt herude i Naturens Rige for ikke at sige i hele Danmark. Frost har vi næsten ikke haft undtagen her i marts. Markerne har været til at komme til for fuglene og det har sikkert spredt flokkene noget i landskabet men hvor der er mad er der samlet mange fugle. Vi er her ved pumpestadion nord i Stauning hvor store flokke af gæs netop nu er samlet sammen med en stor koncentration af sangsvanerne som her i marts og april er samlet før de trækker nord på igen. Mange af svanerne har endda en rigtig lang tur foran sig da nogle skal helt over til Sibirien for at yngle. Lige nu flokkes de store hvide fugle med det gule næb og den melodiske stemme på markerne med trompeteren og svanesang til stor fornøjelse for en travl fotograf der lige havde et hul i dagens program til at nyde naturens svanesang koncert akkompagneret af tussen vis af gæs der gakkende trak over svanerne. Sangsvanerne er netop nu en af de vintertrækfugle fra de nordiske og sibiriske bestande på over 20.000 fugle der forlægger deres træk til Danmark her i vinterperioden. Faktisk vil halvdelen af den samlede bestand af sangsvaner i verden kikker forbi Danmark. Sangsvanerne overvintrer i Danmark indtil marts-april, hvor de igen flyver den lange vej nordpå. Når så der er vintersamling af de mange fugle på en mark kan man få en på natursynet og i ørerne ved bare at kikke og lytte til deres trompeter. Gratis glæder her i Naturens Rige lige uden for bilvinduet. De afhøstede marker der ikke er oversvømmede bruges til at fødesøgning i de sjap huller de ikke er bundet af is længere. Fuglene er samlet i store flokke her ude i de flade fjordenge og marker og man kan let se forskel på de gamle og de store grå unger fra årets kuld. Tiden i svaneflokkene fordrives med at snakke elles synge om man vil. Der bliver hilst på arts fælder. Der bliver nikket og snoede halse, rystet fjer og gumper og delt hakkeorden ud og så ellers brugt tiden på at spise og holde fjerdragten i perfekt form før afrejsen nordpå igen. De store flokke der ses nu er et flot syn og endnu en god grund til at kikke derud i Naturens Rige, også selvom det er gråt og kold. For det er lige nu man kan høre Sangsvanerne synge deres vintersang i det vestjyske land og en god kikkert forringer ikke oplevelsen. .Foto:Jørgen Kirk