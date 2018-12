Den politisk ukorrekte Onkel Reje kommer til Skjern

Den tidligere sørøver og nu tryllekunstner har sin faste følgesvend Brille med. De pakker tryllestavene ud og gakker sig igennem Onkel Rejes & Brilles Mega StoreMagiske Trylleshow. Børn og voksne kan glæde sig til alle de kendte sange. Ud over det nye tredjehjul Linda Belinda, der både er smuk og hjælpsom, så har Onkel Reje også et farverigt galleri af artister og tryllenumre klar bag det glimtende guldforhæng. Midt i alle løjerne gemmer der sig også en lille historie om, at alting er magisk.

Nummererede pladser

Billetsalget til Onkel Reje & Brilles Mega Store Magiske Trylleshow er startet, og ifølge direktør i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Dorthe Marie Siersbæk, er det allerede gået over alt forventning:

- Showet med Onkel Reje har fået en rigtig positiv modtagelse, og det kan vi tydeligt se på billetsalget allerede. Vi har længe gået med planer om at afholde et børneshow, så vi er rigtig glade for og stolte af, at Onkel Reje vil lægge vejen forbi Skjern med sit helt nye show, udtaler Dorthe Marie Siersbæk i en pressemeddelelse.

Showet afholdes i Skjern Bank Arena, og det er med nummererede pladser, så man vælger selv sin plads ved billetbestillingen. Inden showet er der mulighed for at nyde spisning med en byg-selvburger for hele familien, og til børnene kan der købes en børnepose med overraskelser.