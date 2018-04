Den kamp solgte Skjern Håndbold i anden halvleg

Skjern Håndbold betalte i den grad prisen for skader og de hårde kampe i Champions League, da de onsdag aften blev løbet over ende af TTH Holstebro, der vandt 32-23 i fjerde runde af slutspillet.

Holstebro: Skader og slitage.

De ting er Skjern Håndbold ramt af i øjeblikket. René Rasmussen er langtidsskadet, Bjarte Myrhol sad ude med en knæskade, Emil Nielsen sad ude med en knæskade. Jesper Konradsson var tydeligt slidt og træt, og flere af de andre spillere er også mærkede af det hårde program, Skjern er inde i med to vigtige kampe hver eneste uge.

Alt det blev udstillet onsdag aften i Gråkjær Arena, og det resulterede i et nederlag på hele 32-23 efter 17-10 ved pausen.

Fra start kunne man ikke se, det ville gå så galt, som det gik. Skjern spillede udmærket med, og selv med to mand i undertal holdt Skjern fast til 9-9 efter omkring 20 minutter.

Så begyndte det at skride. Skride på en kombination af dårlige afslutninger på en bedre og bedre Bergerud i hjemmeholdets mål og de mange lynhurtige kontraløb, som TTH Holstebro fik rige muligheder for at score på.

9-9 blev til 16-9. To gange time-out af Skjern fik ikke bremset den nedtur, som trænerne Ole Nørgaard og Henrik Kronborg reagerede kraftigt på.

Til anden halvleg stillede Skjern nemlig op uden Markus Olsson, Jesper Konradsson og Kasper Søndergaard. De var afløst i bagkæden af Cornelius Kragh, Jonathan Stenbäcken/Tandri Mar Konradsson og Eivind Tangen. Det gav også plads til Mathias Gliese på højre fløj. Alt det signalerede tydeligt, at Skjern Håndbold havde solgt den kamp. Opgivet at komme tilbage på en aften, hvor man tydeligt kunne se, TTH Holstebro var tvunget til at vinde for at bevare håbet om en plads i semifinalerne.

Så TTH Holstebro kørte på. Stadig med mange kontraløb og spil i højt tempo.

- Vi vidste, vi skulle holde tempoet højt og løbe alle de kontraer, vi kunne. Så skulle vi nok slide Skjern op. Det kom til at passe, fortalte TTH Holstebros Michael Bruun efter kampen.

I starten af anden halvleg fik hjemmeholdet to udvisninger, uden Skjern fik det straffet. Helt som ventet kunne noget, der lignede en B-kæde, ikke stille det store op, for også stregspiller Jeppe Anneberg fik pænt med minutter på banen. I perioder sad man faktisk bare og ventede på, at den triste forestilling ville være forbi.

Mathias Gliese fik endelig chancen på højre fløj - uden succes. Det blev til et tilkæmpet straffekast og så ellers afbrændere. Han fik ikke vist sig at være et alternativ til Eivind Tangen, selv om Tangen heller ikke var nær så god fra fløjen, som han var i bagkæden efter pausen.

- Nej det var ikke meget, jeg ramte. Det var ærgerligt, nu hvor jeg fik chancen. Vi kæmpede, men det var ikke nok, sagde Mathias Gliese.

Det mest opløftende var Cornelius Kraghs præstation. På bare en halvleg blev han Skjerns topscorer med seks mål. Bagspilleren viste stor vilje. Ikke alt lykkedes, men han fik vist, at han er klar til at byde ind, hvis han får chancen.

Ole Nørgaard plejer at sige, at Skjern tager én kamp af gangen. Onsdag kiggede han trods alt længere frem, for anden halvleg blev helt klart spillet med tanker på kampen mod Nantes på søndag.