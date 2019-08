SKJERN: Selvom man skal passe sine børnebørn, må man ikke tage bilen, når man allerede er frakendt kørekortet for bestandigt. Det fik en 71-årig mand fra Skjern at vide, da han for nylig blev idømt 10 dages betinget fængsel og en bøde på 8000 kroner ved retten i Herning. Den 71-årige blev standset af politiet i november sidste år på Ringvejen i Skjern, da han var på vej til Ulfborg for at hjælpe sin familie.