Den druknede i Stauning er identificeret

STAUNING: Manden, der blev fundet druknet i Stauning Havn for en uge siden, er nu med sikkerhed identificeret. Det oplyser lokalpolitiet i Ringkøbing.

Manden er en 49-årig mand fra Iran, der havde bopæl i Fjordparken i Stauning og har været i Danmark siden 2011. Mens den 49-årige har boet i Danmark, har han været til tandlæge, og det er netop via en tandundersøgelse, at det er lykkes for politiet at identificere manden.

Politiet har ikke kunnet fastslå, om drukneulykken er sket ved et uheld eller af egen fri vilje, men politikommissær Bjarne Højgaard fortæller, at der ikke er mistanke om, at der skulle være sket noget kriminelt.

Den druknedes pårørende i hjemlandet skal nu underrettes, hvorfor navnet på manden ikke er offentliggjort endnu.