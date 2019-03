Demente får mere liv i hverdagen: Kun fantasien sætter grænser

- Rammerne passer til, man kan have et liv, selvom man er dement. Man bliver ikke dunket i hovedet med, at her passer jeg ikke ind, eller det kan jeg ikke finde ud af, siger Mona Krejberg.

Skjern: Garderobebøjlerne har navneskilte, så brugerne kan finde jakken igen, dørene er tapeseret på en måde, så de ligner murstensvægge, der går i et med omgivelserne, for så går brugerne ikke bare går ud, uden personalet ved det. Og hvis brugerne går ud, er der en låge foran trappen, så de ældre mennesker undgår at falde ned, men i stedet vælger at tage elevatoren til stueetagen.

Udsigten ud over Nygade er vigtig, for den giver fornemmelsen af, man cykler et sted hen, fortæller ergoterapeut Mona Krejberg. Den lille kondicykel er en el-kondicykel, hvor man både kan cykle med arme og ben. Foto: Jørgen Kirk

Alt er en aktivitet

Hun er uddannet ergoterapeut. På det nye specialdaghjem i Skjern har hun og kollegaerne titlen "aktivitetsmedarbejder. " Hun skal sørge for, brugerne har noget at lave. Om det så er at cykle på kondicykel, at lægge et puslespil med motivet af en kat eller at spille bowling på gulvet.

Aktiviteter er også det, de fleste ser som hverdagens selvfølgeligheder: at spise sammen med andre, at sige værsgo, sende brødet videre til sidemanden og at indgå i samtaler med andre. Det kan man hurtigt glemme, hvis man sidder hjemme alene.

- Vi ser alt som en aktivitet. Selv det at komme herind med en taxa er en aktivitet, at sidde ved bordet og at have et fællesskab er en aktivitet, siger Mona Krejberg.

Det vigtigste er sådan set bare, at brugerne, om de så er visiteret til at komme én eller flere gange om ugen, oplever, at de får mere at tage sig til. At de laver noget, de ellers ikke selv længere kan tage initiativ til.

- Det er jo bare fantasien, der sætter grænser. Hvis vi bare laver det samme hver dag, er der ingen der gider, siger Mona Krejberg.