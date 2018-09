"Dejligt med opmærksomhed til konventionelle landmænd"

Landmændene Karin og Niels Christian Kristiansen var søndag med i Åbent Landbrug for første gang. De var glade for opmærksomheden.

Hemmet: - Konventionelle landbrug - som vores - står for 90 procent af produktionen, men vi får kun 10 procent af opmærksomheden i medierne, så det er dejligt, at vi kan være med sådan en dag som i dag, og være med til at lave lidt om på det, siger Niels Christian Kristiansen.

Søndag havde han sammen med hustruen Karin "Åbent Landbrug" for første gang, siden de for 30 år siden begyndte som landmænd på Bandsbølvej. Og det skortede i den grad ikke på opmærksomhed. Overalt på den store gård var der børn og glade voksne, der var glade for muligheden for at komme tættere på landmændenes verden og ikke mindst deres dyr.

På familiens Kristiansens gård er der 425 malkekøer, der tilsammen giver 12.000 kg mælk om dagen. Gårdens fire medarbejdere plus Karin og Niels Christian dyrker 370 hektar jord.

- Vi er så heldige, at alle vores fem børn på en eller anden måde har noget med landbrug at gøre, og to af vores sønner arbejder på gården sammen med os, så måske er der nogen, der er klar til at tage over, når vi engang brænder ud, siger Niels Christian Kristensen.

I sammen åndedrag undskylder han, at den gamle stald ikke er så ren, som familien havde håbet på til den store besøgsdag.

- Da vi sagde ja til dette arrangement tilbage i marts, var der ingen, der kunne vide, at der ville komme 70 dages tørke. Medarbejderens ferie var jo planlagt, så jeg har flyttet vandingsmaskiner nok for de næste fem år, siger Niels Christian.

Den gamle stald, så nu ganske udmærket ud, og der var vist ikke mange gæster der bemærkede, at den kunne have været flottere rengjort. Til gengæld tiltrak den nye velfærdsstald, hvor de 425 malkekøer går, sig stor opmærksomhed.

En af dem, der benyttede chancen for at komme tættere på landmanden, var Rikke Just fra Bork. Hun havde taget sit aflastningsbarn 7-årige Kenian med:

- Kenian kommer inde fra Grindsted, og jeg synes, at det er vigtigt, at han finder ud af, at mælk ikke bare er noget, man køber i Kvickly, og det er imponerende så mange ting, børnene kan prøve til Åbent Landbrug, siger Rikke Just.