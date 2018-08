Dejbjerg Missionshus på udflugt

HVIDE SANDE: Søndag 19. august havde Dejbjerg Missionshus arrangeret udflugt til Hvide Sande.

Der var afgang direkte efter gudstjenesten, og første stop var Forundringens Have ved Vestjyllands Højskole i Velling. Her blev kaffen indtaget omgivet af tomatplanter i havens orangeri, og derefter gik turen videre til Hvide Sande og et frokostbord, der skulle tilberedes i fællesskab.

Alt i alt en fin tur for både børn og voksne - også selvom vejret ikke indbød til en tur i havet.

/exp