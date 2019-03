Dejbjerg: I uge 14 starter Dejbjerg golf Klub begynderhold. Derfor holder klubben orienteringsmøde på søndag mellem klokken 13-15. Her kan interesserede prøve at spille golf, få en rundvisning i klubben for at se faciliteterne og høre lidt om golf-sporten.

Et tre måneders prøvemedlemskab giver mulighed for holdtræning, lån af udstyr, undervisning i regler og etikette på golfbanen, mentorstøtte, deltagelse i onsdagsturneringer og socialt samvær.