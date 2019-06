De unge voksne vil bruge ny klub: Vil lære nye mennesker at kende

Her kan du se, hvad de unge håbede at få ud af torsdagens debutarrangement og klubben i det hele taget, nu hvor der det næste halve år skal være et nyt arrangement hver måned.

Mia Rapaic, Ringkøbing, 24 år, kontorelev i Familieretshuset:- Jeg vil gerne lære nye mennesker at kende og prøve nogle nye aktiviteter. Jeg har selv lidt erfaring fra vandsport, så jeg tænkte at skulle prøve noget mere, så arrangementet her var oplagt. Jeg tror, jeg kunne få meget ud af projektet, for man glemmer lidt dem, der i forvejen bor i området. Det skal nok blive godt. Jeg er allerede faldet i snak med et par stykker. Foto: Jørgen Kirk

Charlotte Pedersen, 31, Skjern, skånejob på vaskeri på et plejehjem:- Jeg synes, det lød rigtig interessant, for jeg har ikke den store omgangskreds. Jeg er født og opvokset i Skjern, men de mennesker, jeg har haft kontakt med, er egentlig flyttet væk fra området. Så tænkte jeg, at det her var en mulighed for at få at kontakt med andre. Foto: Jørgen Kirk

Christian Bjerg, 25 år, Ringkøbing, lagermedarbejder hos JSB:- Jeg flyttede til Ringkøbing, og hvad er der så af muligheder her? Jeg så det her arrangement, hvor aktiviteterne var lidt blandede, og så jeg håber at finde en ny fritidsbeskæftigelse her. Jeg har min egen kajak, men den hamler ikke op med dem, der er her, kan jeg se. Det er rart at se, der er kommet så mange deltagere, og jeg er spændt på, hvad de næste arrangementer skal være. Foto: Jørgen Kirk

Henrik Korsholm, 29 år, Ringkøbing, arbejdssøgende:- Jeg vil gerne se, om jeg kan finde nogle interesser sammen med nogle mennesker. Jeg håber lidt på at lave havesport til arrangementet, for det er ikke så meget mig at hoppe om bord i vandsporten lige nu. Foto: Jørgen Kirk