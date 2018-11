De tyske mestre var stærkere end de danske mestre

Skjern: Flensburg/Handewitt havde en fest i Skjern Bank Arena søndag eftermiddag.

På banen sørgede de tyske mestre for to meget sikre point i Champions League ved at besejre Skjern Håndbold med 31-24.

Og uden for banen satte godt 300 Flensburg-tilhængere deres kraftige præg på stemningen med konstant og ganske højlydt opbakning til deres helte.

Skjern Håndbold har gjort det godt i Champions League. Også mod de store hold. Men denne gang var der ikke det store at stille op. Flensburg/Handewitt viste klassen med en koncentreret indsats, der meget godt var med til at understrege, at de er et storhold, der da også fører Bundesligaen ganske sikkert.

Kampen startede lidt langsomt - altså målmæssigt. Holdene kunne kun score på straffekast i de første minutter, hvor Flensburg/Handewitt førte 2-1.

Så ændrede Skjern taktik. Hjemmeholdet begyndte at spille syv mod seks, og straks gav det en god chance til Anders Eggert, der scorede fra fløjen til 2-2 efter otte minutters spil.

Skjern spillede stille og roligt i angrebet, og det gav i de fleste tilfælde de muligheder, holdet skulle bruge - blandt andet nogle straffekast, som Anders Eggert var ganske sikker på.

Holdene fulgtes til 12-12 efter 24 minutters spil. Så var det som om, Flensburg/Handewitt lige strammedee den en anelse i forsvaret. Skjern kom ikke til gode chancer længere, og Flensburg/Handewitt kom foran 14-12. Heldigvis udnyttede Skjern endelig en periode i overtal til at vinde 1-0, og så kunne de to hold gå til pause med stillingen 14-13.

Overtalsspillet var ellers ikke for godt. To gange tidligere havde Skjern været en mand mere på banen, men de perioder var skuffende nok tabt 1-0 samlet.

Lige efter pausen øgede gæsterne til 16-13. Skjern kom dog tilbage, og der blev udlignet til 16-16.

Derfra gik det galt. Et par perioder i overtal vandt Flensburg/Handewitt samlet 5-0, og det var med til at give føring på først 20-16 og senere 24-17. Tingene var i den grad sat på plads.

Resten af kampen blev lidt ligegyldig. Det var dog positivt at se Jan Grebenc gribe sin chance med tre scoringer, da han fik minutter på banen i stedet for Thomas Mogensen. Men generelt var der stor enighed om, at Flensburg/Handewitt bare havde været bedst.

Flensburg-tilhængerne fortsatte deres fest. Vinderne blev kraftigt hyldet, og så fik Thomas Mogensen og Anders Eggert ganske loyalt også en kærlig hilsen med sang og klapsalver.

Skjern fik med nederlaget endnu sværere ved at gå videre fra puljen. Motor Zaporozhye vandt sikkert over Celje, så nu er Skjern et af tre hold med seks point på de tre nederste pladser inden næste kamp, der ser lidt håbløs ud for Skjern. Det er nemlig ude mod PSG på lørdag.