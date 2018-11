Skjern: Skjern Håndbolds Jan Grebenc stod ved et reklameskilt med et stort smil i ansigtet, mens han kiggede over på de medrejsende tyske fans.

- Det er fantastisk. Sikke en stemning de har sørget for både før, under og efter kampen. Selv om vi har tabt, så kan man kun nyde sådan en opbakning, sagde Jan Grebenc.

Han havde fået det sidste kvarters tid på banen som venstre back, og det gav tre scoringer.

- Jeg er glad for at få chancen. Jeg skulle bare køre på, og det lykkedes meget godt. Vi havde fået det svært i anden halvleg, men vi forsøgte at blive ved, sagde Jan Grebenc, mens fansene sang videre.

Flensburg-tilhængerne hyldede både deres egne helte og de tidligere helte Thomas Mogensen og Anders Eggert. En time efter kampen var der stadig bud efter Anders Eggert fra flere sider, og som sædvanligt mødte den rutinerede fløjspiller alle med et stort smil.

- I Tyskland har de en fankultur. De er meget dedikerede. Vi har gode tilskuere, men det er ikke helt det samme. Forskellen ser vi i dag. Se bare hvor meget de larmer her et godt stykke tid efter kampen. Det er da en forrygende oplevelse at få, sagde Skjerns træner Ole Nørgaard.

Ole Nørgaard pegede også på en anden forskel.

- Når et hold fra toppen af Bundesligaen får en føring, så holder de bare fast i den. Så er de simpelthen for gode. Hvis man ikke yder på toppen i samtlige 60 minutter, så går det galt. Så snart vi viste svaghedstegn, og det gjorde vi ved at gå ned i kvalitet i anden halvleg, så bliver vi straffet, sagde Ole Nørgaard.

Han kaldte det lærerigt.

- Vi er presset maksimalt i Champions League. I den danske liga kan man nogen gange spille dårligt og så måske vinde alligevel. Det kan man ikke her. Her er det hårdt hver eneste gang, og det tærer på kræfterne, sagde Ole Nørgaard.