De to sigtede nægter sig skyldige i drabssag fra Borris

Herning: Tirsdag eftermiddag blev de to mænd, som politiet tidligere samme dag anholdt og sigtede for drabet på en 47-årig mand fra Tarm, fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning.

De to mænd, en 38-årig og en 31-årig, blev af betjente eskorteret ind i retssalen iført blå dna-dragter.

Her læste anklageren sigtelsen op for de to: At de havde forbrudt sig mod straffelavens paragraf 237 om manddrab ved fredag 22. februar om aftenen at have dræbt den 47-årige med slag med knytnæver og en stump genstand.

De to sigtede skulle ifølge politiet i øvrigt være bekendte af den 47-årige afdøde, hvis dødsårsag ifølge obduktionsrapporten var et kraniebrud forårsaget af stump vold.

Begge mænd nægtede sig gennem deres forsvarere skyldige i anklagen. Herefter valgte dommeren på begæring fra anklageren, at resten af grundlovforhøret skulle holdes for lukkede døre, og derfor blev pressen og de fremmødte familiemedlemmer til de to sigtede sendt udenfor.

Drabet skulle ifølge sigtelsen være foregået fredag aften, inden liget af den 47-årige blev fundet søndag eftermiddag i et skovområde i øvelsesterrænet ved Borris af en forbipasserende.

Politiet afviser imidlertid ikke, at drabet kan være foregået et andet sted end i skovområdet.

Tirsdag morgen var både hjemmeværnet og politi til stede ved et hus på Åboulevarden i Tarm, men politiet vil ikke bekræfte, om dette hus har relation til drabssagen.