De små er ikke for små til at hjælpe hinanden

En ny webshop under konceptet Små til Små er netop åbnet. En gang om ugen kan lokale kunder i Ringkøbing-Skjern Kommune få leveret lokale kvalitetsvarer til døren, eller de kan afhente varerne i Skjern eller i Velling. I første omgang er der 12 vestjyske leverandører med på shoppen og to købmænd.

- Vi tror på, at når folk først har smagt den kvalitet, som de vestjyske produkter har, så vil de holde ved. Og nu gør vi det nemt for kunderne at bestille og få leveret eller selv at afhente enten i Skjern eller i Velling. Det er klart, at vi gerne ville have haft flere små købmænd med fra begyndelsen af, men nu går vi i gang, og så håber vi, at der er flere købmænd, der slutter op om ideen. Om kort tid vil de jo kunne høre fra købmanden i Velling, hvordan det går, siger John Ladefoged.

- Og så handler det om, at når du er en lille lokal producent, så kan det være svært selv at drive en webshop økonomisk rentabelt, og at få den gjort kendt. Med Små til Smås webshop får producenterne både en billig webløsning, en logistikløsning og øget kendskab. Når der er nogen, der bestiller friske fisk fra Hvide Sande, så får de måske lyst til at supplere med bolcher fra Ringkøbing, kaffe fra Ulfborg Kirkeby eller øl fra Rækker Mølle Bryghus, siger John Ladefoged, der sammen med Lars Houmark Eriksen står bag Små til Små .

Små til Smås webshop findes på smaatilsmaa.dk/webshop .Ved opstarten i denne uger er disse produkter med: Bolcher, fisk, hakket oksekød, kaffe, øl, is, pølser, saft og marmelade, grøntsager og honning.Producenterne tæller blandt andet Ringkøbing Bolcher, Hedekaffe, Hvide Sande Bryghus, Staby Ismejeri, Vedersø Vildt, Kræmmerård, Økoladen Velling, Rækker Mølle Bryghus og Sdr. Nissum Grønt.Varerne kan enten bestilles til privaten. Det koster 80 kroner, eller afhentes gratis på seks adresser. I Ringkøbing-Skjern Kommune er de to adresser Små til Små, Skårupvej 3, Skjern eller Min Købmand, Rydbjergvej 2, Velling.Små til Små tilbyder også at lave webbutikker til mindre købmænd - naturligvis med lokale varer på hylderne.

Fokus på den fysiske butik

En af de små leverandører er Ringkøbing Bolcher. Her var de helt med på ideen.

- Indtil videre er vores forretning alt for lille til at have sin egen webshop. Vi har fokus på den fysiske butik og på vores workshops, hvor man kan komme på kurser i at lave bolcher eller chokolade. Derfor er Små til Små lige noget for os. Det giver pondus til os at være med i en større sammenhæng. Og så er det jo også et netværk, hvor vi kan udnytte hinandens styrker. Vi har for eksempel taget Hedekaffe med ind i butikken, så vi kan skabe nogle mere alsidige gavekurve, siger Stefanie Langhoff, der driver butikken sammen med sin søster Julie.

- Den måde, som vi driver det her på, gør, at vi har meget lave driftsomkostninger. Det kommer både forretninger og kunder til gode, og vi kommer ikke til at køre med tilbud, hvor producenterne intet tjener. Som kunde skal man vælge Små til Små, fordi man vil de friske, lokale, kvalitetsvarer, der tilmed ikke er belastet med et stort CO2-forbrug, siger John Ladefoged.