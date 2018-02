De nye pokalmestre blev sat på plads af Skjern

TTH Holstebro blev pokalvindere efter at have slået Skjern Håndbold ud i kvartfinalen. Onsdag aften fik Skjern så revanche ved at vinde ligakampen i Holstebro med 31-30.

Holstebro: Det kan godt være, at TTH Holstebro ganske fortjent vandt pokalfinalen i søndags, og at det helt rimeligt blev markeret inden ligakampen mod rivalerne fra Skjern Håndbold.

Men nu er festen forbi. Med en sejr på 31-30 sørgede Skjern nemlig for, at der stadig er langt op til toppen af ligaen for TTH Holstebro. Ja der er faktisk hele ni point op til Skjern på førstepladsen.

Skjern var dog i tovene. Efter føringer til Skjern siden 5-5 frem til 20-17 fik TTH Holstebro overtaget. Da Anders Eggert fik en udvisning fem minutter før tid i forbindelse med hjemmeholdets føringsmål til 29-28, så det slet ikke godt ud. Lidt senere blev det værre, da Kasper Søndergaard brændte straffekast på den norske målmand Bergerud.

- Kasper Søndergaard er færdig, kom en tilskuere hen og sagde.

Man skulle tro, Kasper Søndergaard havde hørt den bemærkning. For efter TTH Holstebro havde øget til 30-28, var det Kasper Søndergaard, der i undertal brød igennem til 30-29, lige som det var Søndergaard, der udlignede til 30-30 et par minutter før tid.

TTH Holstebro nåede både at brænde et skud og smide en bold væk, inden Jesper Konradsson med 40 sekunder tilbage fik scoret til 31-30. Skjern holdt fast i de sidste sekunder frem til den sejrssang, Skjern har sunget så mange gange i denne sæson.

Fra start kunne man ikke se, at det var seks uger siden, Skjern sidst spillede en tællende kamp. I angrebet kom man hele tiden frem til gode chancer. I forsvaret kunne man ikke helt styre Peter Balling, der hurtigt scorede tre mål. Men det blev bedre efter lidt justeringer, og så begyndte Skjern at trække fra. Det blev 10-5.

Resten af første halvleg var det som om, Skjern sløsede. Der blev brændt rigeligt på Bergerud, der kom mere og mere i gang, bolde blev smidt væk med dumme afleveringer, og det virkede unødvendigt, at føringen skrumpede til 17-15 ved pausen.

Der var stadig mange fejl og afbrændere i starten af anden halvleg, og da Skjern tabte en periode i undertal med 3-0, kom TTH Holstebro foran for første gang ved 22-21.

Derfra var det tæt. Hele tiden med Skjern haltende et mål efter.

Syv minutter før tid ændrede Skjern taktik til at spille med syv mand i angrebet. Det var effektivt. Skjern spillede sig til helt åbne chancer. I den anden ende kom Tibor Ivanisevic i mål, og han havde lige de redninger, der skulle til for at vende kampen til sejr i en spændende slutfase.

- To point. det er hele historien. Det var dejligt at være med til at hive sejren hjem. Jeg synes, vi spillede godt, sagde Tibor Ivanisevic.

Hvis man havde troet, at TTH Holstebro ville være trætte oven på to hårde kampe i weekenden og så en fin fest, så kunne man godt tro om igen.

- Træthed havde intet at gøre med, at vi tabte. Nej jeg mener, vi var uheldige med nogle marginaler. Vi smed en kontramulighed væk, Bjarte Myrhol fik en kendelse med sig på stregen, Kasper Søndergaard samlede en tabt bold op. Vi fik en skidt start, men vi kom flot igen, og vi kunne lige så godt have vundet, sagde TTH Holstebros træner Patrick Westerholm.