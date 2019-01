De første vindmøllepenge er uddelt i Hoven

Hoven: Det er nu godt et år siden, at vindmøllerne ved Heimdal i Hoven Sogn stod færdige og begyndte at producere grøn strøm.

Ved oprettelsen var det en betingelse, at der skulle etableres en fond, der kunne støtte projekter og initiativer til fremme af udviklingen i Hoven Sogn.

Fondens forkvinde Aase Grønbæk fortæller her om fondens første år.

- Det er vigtigt, at en del af afkastet fra de store energianlæg bliver i lokalmiljøet, hvis der fortsat skal være lokal opbakning. I Hoven er der en særlig ordning med en fond, der i hele møllernes levetid skaffer penge til lokalsamfundet. I 2018 kom der 444.125 koner ind på fondens konto, siger Aase Grønbæk.

En del af pengene blev brugt i 2018:

187.978 kroner - heraf 65.978 kroner til relæ - blev brugt på julebelysning gennem hovedgaden i Hoven.

- Det forholdsvis store beløb skyldes, at der skulle sættes nye sikkerhedsrelæer op i hver lysmast. Nu har vi en smuk juleudsmykning mange år frem, siger Aase Grønbæk.

4. oktober inviterede Hoven Borgerforening til et borgermøde med fællesspisning i Hoven Hallen. Formålet med mødet var at få så mange som muligt til at møde op og høre om og selv fremsige ønsker til kommende projekter i Hoven. Fonden valgte at støtte dette initiativ med 12.010 kroner.

Fonden har også støttet rejsegruppen på Hoven Friskole, hvor de unge 7. og 8. klasses elever tager på en studierejse hvert andet år med 10.000 kroner.

- Derudover er der brugt penge til oprettelse af fondens hjemmeside, hvortil der også blev lavet en lille informationsvideo. Hjemmesiden informerer om fonden og giver vejledning i at søge fondens midler. Og fonden råder nu over cirka 300.000 kroner, som bliver overført til projekter og aktiviteter i 2019, siger Aase Grønbæk.

