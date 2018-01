De fleste eks-landsholdsspillere i Skjern tror på dansk sejr over Sverige

Skjern: Danmark slår Sverige i EM-semifinalen fredag aften i Kroatien.

Det var i hvert fald den opfattelse, fire af fem tidligere landsholdsspillere i Skjern Håndbolds trup havde efter fredagens træning på Dejbjerglund Efterskole.

- Vi vinder stort. Med syv mål, sagde Kasper Søndergaard.

Han meldte tidligere på sæsonen fra til landsholdet efter en fantastisk karriere med mange medaljer og deltagelse i mange slutrunder. Men han har ikke fortrudt, selv om Danmark står over for en spændende weekend.

- Jeg har det så fint med at være hjemme og se det hele på tv. Jeg har nydt, at jeg har kunnet være helt anonym og neutral. Jeg har slet ikke savnet det. Der er lange dage, hvor man bare keder sig. Der er pressemøde på pressemøde, så er der træning. Jeg har savnet familien de seneste år, når jeg har været af sted. Flere gange har maden været dårlig. Nej alt det der savner jeg ikke. Det har været dejligt bare at være hjemme i Skjern og træne med gutterne, selv om det er vildt hårdt. Det skulle gerne give noget i sidste ende i et meget spændende forår i Skjern Håndbold, fortalte Kasper Søndergaard.

Han har snakket og sms-et med flere af de danske spillere i Kroatien. De har kedet sig ind imellem, maden har været lidt sølle og alt det der, Kasper Søndergaard kender så godt.

- Det undrer mig faktisk. En slutrunde i Kroatien i 2009 er den bedste slutrunde, jeg har været med til, når det angår forhold på hotel, mad, logistik og stemning i hallen. Et eller andet sted er der ærgerligt for Danmark, at Kroatien er slået ud. Det havde altså været en vild oplevelse at spille mod Kroatien i en semifinale eller en medaljekamp i en fyldt hal i Zagreb, sagde Kasper Søndergaard.

Siden 2007 til en slutrunde i Tyskland har fysioterapeut John Bruun været fast omkring A-landsholdet, ind til han også stoppede i denne sæson.

- Jeg savner det heller ikke. Det er fint bare at kigge på i fjernsynet. Nu har jeg også mulighed for at se alle de andre kampe. Det havde jeg aldrig, da jeg var med til slutrunderne. Der drejede det sig om Danmark og ikke så meget andet. Nu kan jeg bedre se, hvordan de andre hold spiller, sagde John Bruun.

Han nød det selvfølgelig, når han var midt i det. Specielt når Danmark var så langt, der skulle spilles om medaljer. Det var der en vis intensitet over.

Men der er en anden ting, John Bruun tænker på.

- Omkring landsholdet foregår der meget bag kulisserne. Meget som ingen uden for flokken kender til. Der ligger mange gange nogle helt specielle ting bag forskellige udmeldinger og beslutninger. Nu er det sjovt for mig at sidde og gætte på, hvorfor der bliver sagt eller gjort det ene eller det andet, uden jeg aner, hvad der helt præcist sker. Det finder jeg lidt spændende, fortalte John Bruun.

Anders Eggert har ikke fulgt helt så meget med, som man skulle tro.

- Jeg har leget med ungerne og meget andet. Jeg har set noget fra flere af de danske kampe, men jeg har altså ikke set det hele, sagde Anders Eggert.