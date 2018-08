Ingen af de fire Venstrefolk, det mandag aften kæmper om at blive Ringkøbingkredsens nye folketingskandidat, kan stemme på sig selv til opstillingsmødet. Stemmeret kræver nemlig bopæl i kommunen.

Ringkøbing-Skjern: De seneste uger er det blevet diskuteret hvem af de fire Venstre-kandidater Kenneth Mikkelsen, Birgitte Vinding, Sebastian Korsbakke Jensen og Dorte Jarlby, der er tættest på Vestjylland.

Sikkert er det dog, at ingen af dem er så vestjyske at de har stemmeret til opstillingsmødet i Dejbjerg mandag aften.

Ifølge kommuneformand Hans Christian Tylvad kræver det nemlig, at man har folkeregisteradresse i Ringkøbing-Skjern. Og det har ingen at kandidaterne - endnu.

- Man kan godt være medlem af en af de lokale vælgerforeninger. Birgitte Vinding er for eksempel medlem i Skjern-Tarm Venstre. Men hun og de andre kandidater kan altså stemme på sig selv, fortæller han.

Derfor er det altså helt op til Venstres medlemmer, som bor i Ringkøbing-Skjern, at vælge hvilken af de fire kandidater, som de mener bedst kan repræsentere Vestjylland i Folketinget.

På forhånd har 200 borgere mødt kandidaterne til tre præsentationsmøder. Men skulle mandag være første gang, man stifter bekendtskab med de fire, så bliver der rig lejlighed til at danne sig et indtryk. Kandidaterne får nemlig hver ti minutter til at fortælle om sig selv og deres politiske idéer på mødet i Dejbjerglund. Der bliver desuden sluttet af med en 20 minutter lang spørgerunde.

Til at styre debatten er - pudsigt nok - den nyslåede folketingsvikar Carsten Kissmeyer, der skal afløse Esben Lunde Larsen som kredsens folketingskandidat frem til næste valg.

Opstillingsmødet i Dejbjerglund mandag begynder klokken 19.30 - et par timer senere forventer formand Hans Christian Tylvad at kunne annoncere valgets vinder.