De fik ørerne i maskinen

Borgmester gik af

Københavns kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld fik for alvor ørene i maskinen, da det kom frem, at han havde købt splinternye møbler og indretning af sit kontor for 130.000 kroner. Grünfeld var blandt andet gået til valg på bæredygtighed. Derfor undrede kritikere sig over, at han valgte at købe nye møbler i stedet for at gå i Rådhusets møbeldepot. Sagen, der kom til at handle om mere end indretning, endte med, at han valgte at gå af som borgmester.