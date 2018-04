De fik ikke sovet meget

70 elever fra Erhvervsakademi MidtVest i Herning har været på Innovations Camp i Fødevarepark Skjern Enge i et døgn. De var begejstrede for stedet, og kom man mange gode forslag.

Skjern Enge: - Det er simpelthen gået fantastisk. De unge mennesker har arbejdet målrettet og koncentreret, og der var nogle forslag fra alle grupper, der kunne arbejdes videre med, siger projektleder Kis Thy fra Fødevarepark Skjern Enge.

De 70 unge mennesker, som hun taler om, er markedsføringsøkonomer og multimediedesignere, der er studerende på 2. semester på Erhvervsakademi MidtVest I Herning. Det er den uddannelse, der snart bliver udbudt i Innovest i Skjern også.

De unge studerende skulle på "arbejdscampen" i fødevareparken blandt andet arbejde med, hvordan der kan skabe kendskab til Fødevarepark Skjern Enge, og hvordan Fødevareparken markedsføres overfor målgruppen "madiværksættere". Samt med hvilke aktiviteter, events eller andre tiltag, der er relevante for målgruppen.

- Det var en "arbejdscamp" og de studerende skulle "presses" tidsmæssigt, så de også fik en fornemmelse for, hvordan der til tider arbejdes i erhvervslivet. Og det blev de, der blev ikke sovet ret meget, og mobiltelefonerne blev ikke brugt så meget som normalt, fortalte lærerne os, siger projektleder Kis Thy.

Hun sad sammen med Søren Holm og Lisbet Bjerre fra Fødevarparken og Erling Bonde fra Økogårdene i den jury, der skulle finde vinderne.

- Det var ikke nemt, for der kom rigtig mange gode forslag, som vi nu skal sætte os ned og se på og vurdere, hvilke vi vil arbejde videre med. Vindergruppen have tænkt både kultur, natur, fødevarer og turister ind i deres projekt. De fik koblet naturen rundt om fødevareparken med ind på en helt speciel måde. Det var godt tænkt, og helt sikkert noget vi vil arbejde videre med. Andre grupper foreslog, at vi skulle arbejde mere tværfagligt og for eksempel inddrage tømmerlærlinge, der måske kunne lave noget i fødevareparken. Det var også en god idé, siger Kis Thy.

- Den feedback vi fik fra de studerende var, at det var vildt spændende at komme ud at arbejde med noget, der måske kan ende med noget konkret i fødevareparken. Og så synes de, at det er et fantastisk sted at være - både ude og inde, siger Kis Thy.