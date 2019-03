De er blevet flere i uniform - men politifolkene er stadig pressede

Holstebro: Lovens lange arm er blevet længere. På landsplan er antallet af ansatte ved politiet vokset fra 14.271 i 2007 til 16.547 i 2019. Det fremgår af tal fra Rigspolitiet, der viser, at det dog primært er ikke-politiuddannede, der står for tilvæksten.

Men der er også kommet flere politifolk på landsplan. Ligeså hos Midt- og Vestjyllands Politi, der er gået fra 640 ansatte politifolk i 2007 til 664 i 2019. Tallet glæder politidirektør Jens Kaasgaard:

- Vi er nogenlunde det samme antal politifolk, som for 12 år siden. Men vi har fået tilført flere civile, der har overtaget en del af vores opgaver, og på den måde fået flere polititimer til rådighed, siger Jens Kaasgaard, som vurderer at der på den måde er 30 betjente flere til de egentlige politiopgaver i dag.

I samme periode er antallet af civile ansatte ved politikredsen siden 2007 vokset fra 207 til 547 ansatte i 2019. Og de mange ekstra civilt-ansatte giver større råderum.

Det er blandt andet ansatte i ATK-vognene, køresagkyndige og i Servicecentret, der nu er ansatte, som ikke længere har en politifaglig uddannelse bag sig, og det har frigjort årsværk til politifolkene.

De ekstra politihænder har blandt andet betydet, at der er kommet indsatsledere og indsatslederassistenter til. De bliver sendt ud i forbindelse med blandt andet trafikulykker.

- Sker der eksempelvis et færdselsuheld eller knivstik, så har vi nogen, der kan koordinere det og få det hurtige overblik, hvor det før var den enkelte patrulje, der stod med det. Og det betyder, at der for betjentene er langt større mulighed for at blive fagligt understøttet, siger Jens Kaasgaard.