BORRIS: Hvad der tirsdag skulle have været en sove længe-morgen, blev til noget af en forskrækkelse for datteren i et hus på Vestergade i Borris. Hun vågnede lidt før kl. 9, da det rumsterede i huset. Hun opdagede tre unge gerningsmænd, der var i gang med at gennemrode stedet. De var kommet ind via hoveddøren, der stod ulåst. Den unge kvinde råbte de tre mænd an, og de valgte at fortrække i en fart. Hun fik dog et fint signalement af den ene, ligesom hun hørte et navn. Halvanden time senere lykkedes det derfor politiet at anholde tre mistænkte på stationen i Borris. Det drejer sig om en 17-årig dreng fra Herning og to 18-årige fra Kibæk og Silkeborg. De blev sigtet for indbruddet og afhørt på politistationen i Herning, hvorefter de blev løsladt tirsdag eftermiddag.