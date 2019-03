Danskerne: Fakta finder man på biblioteket

Ringkøbing: Demokrati og frihed er under pres af fake news, digitale trolde, politisk spin og skjult reklame.

Ytringsfrihed er afgørende i den demokratiske debat, men hvad nytter den, hvis man ikke ved, hvad der er op og ned?

Men spørger man danskerne, er de ikke i tvivl om, hvor informationerne er mest troværdige. Bibliotekerne er en klar topscorer, og Facebook skraber bunden.

Det viser en undersøgelse Danmarks Biblioteksforening har lavet sammen med Megafon.

- Vi har et sted at gå hen, når vi søger fri og uafhængig viden, inspiration eller oplevelser. Så i den kommende tid vil man komme til at høre endnu mere om, hvorfor biblioteket er som ingen andre steder, siger bibliotekschef Per Høgh.

Biblioteket deltager i den nationale kampagne "Dit bibliotek 24:7 - Som ingen andre steder", der med plakater i byrummet og opslag på bibliotekernes hjemmesider og sociale medier vil fortælle, hvorfor folkebiblioteket er unikt.