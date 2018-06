Dansk stjernekok til Ringkøbing-Skjern

Per Mandrup er en af de bedste kokke i Skandinavien. Søndag kiggede han forbi Bundsbæk Mølle, hvor der blev givet smagsprøver.

Hvad gør man, når man skal tænke nye initiativer til et dyrskue, der har eksisteret i mere end 25 år? Man kunne for eksempel invitere en af landets bedste kokke og lade ham arbejde med lokale råvarer, og det var præcis det, som Ringkøbing-Skjern Museum gjorde under søndagens historiske dyrskue og midsommerfest. Her kiggede Per Mandrup forbi, og han er ikke en ukendt herre i dansk gastronomi. Kokken har for alvor markeret nordisk gastronomi internationalt gennem de seneste år, mens han har været anfører og teammanager for det danske kokkelandshold. Søndag var han at finde i en madvogn ved Bundsbæk Mølle: - Jeg kommer en del rundt, og det her er noget af det, der er sjovt. Man kan prøve nogle ting, som er historiske. Historien har været bestemmende for, hvilke råvarer man brugte, og her kan man virkelig arbejde med at vise det, siger Per Mandrup.

Jeg synes, at det er fantastisk. Man får feedback med det samme fra folk, og det er sjovt at se, hvad man kan lave ud af relativt enkle råvarer, som folk kan forholde sig til. Per Mandrup, Kok.

Klar dom Ved dyrskuet på Bundsbæk Mølle laver Per Mandrup jysk kvæg, som er tilberedt gennem tre timer, mens han blandet det med lokale råvarer og en sauce, der også har fået masser af kærlighed. Ved madvognen er der stor interesse for maden, og iført sin landsholdstrikot nyder Per Mandrup at servere på netop denne måde: - Jeg synes, at det er fantastisk. Man får feedback med det samme fra folk, og det er sjovt at se, hvad man kan lave ud af relativt enkle råvarer, som folk kan forholde sig til, udtaler kokken.