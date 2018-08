Lennart Qvist skal fortsat være formand for socialudvalget, lyder den klare melding fra Dansk Folkeparti, som dermed sikrer flertal for at Qvist bliver på posten.

Ringkøbing-Skjern: Socialudvalgsformand Lennart Qvists pludselige exit fra Venstre får ingen betydning for hans formandspost. Dansk Folkeparti har netop fastslået, at man bakker op om, at Qvist skal fortsætte på formandsposten - selv om kommunalvalgets konstitueringsaftale mellem samtlige partier siger, at der skal være en Venstre-mand i spidsen for udvalget. - Der kan ikke sættes en finger på Lennarts arbejde som socialudvalgsformand. Han er dygtig og vellidt. Derfor ser vi ingen problemer i at han kan fortsætte, siger Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Bøgsted, der også understreger, at stabiliteten overfor borgerne har en betydning. Dermed redder partiet Lennart Qvists politiske liv som udvalgsformand - og indtægten på 286.000 kroner, som er vederlaget for posten.