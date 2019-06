Dansk Byggeri: Erhvervs-klimaet i Ringkøbing-Skjern er blevet bedre

Dansk Byggeris undersøgelse viser, at Ringkøbing-Skjern er sprunget fra en 44. til en 35.-plads i erhvervsvenlighed.

Når kommunen kontrollerer, om arbejdsklausulerne - det vil sige de krav, der er stillet til en leverandør om at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i danske overenskomster - sker det på en mere hensigtsmåde på byggemøderne.

Helt overordnet er Ringkøbing-Skjern samlet set gået frem, selv om der også er delområder, hvor kommunen er gået tilbage. Placeringen kan derfor også skyldes, at andre kommuner har haft en større fremgang eller tilbagegang på ranglisten.

Dansk Byggeri undersøger en lang række punkter, såsom byggesagsbehandlinger, antal unge, der starter på en erhvervsuddannelse, og praktikpolitik for skoleelever, og rangerer så kommunerne ind på en liste.

Faktisk er Ringkøbing-Skjern sprunget ni pladser op på listen, og er gået for en placering som nummer 44 til en 35.-plads.

RINGKØBING-SKJERN: Det er blevet nemmere at være virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Unge i uddannelse

Dansk Byggeri har også noteret sig, at andelen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse er steget, og at kommunen har vedtaget en politik om, at alle folkeskoleelever skal i erhvervspraktik.

Endelig er flere nyledige kommet i job.

På minussiden trækker det ned på listsen, at ventetiden på en byggetilladelse er steget fra i gennemsnit 20 dage til 31 dage.

Kommuner i Region Midtjylland ligger generelt pænt placeret på ranglisten: Holstebro er nummer tre, Skive nummer fire, Struer nummer seks, Viborg nummer 10, Herning nummer 13, Ikast-Brande nummer 36 og Lemvig nummer 46.

Største spring fremad på ranglisten har Herning foretaget; vores naboer mod øst er hoppet imponerende 40 pladser fra en placering som nummer 53 til en placering som nummer 13.

Niels Hansen, formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, er ganske godt tilfreds med de lokale kommuners præstation.

- Alle vores midt- og vestjyske kommuner er placeret i den mest erhvervsvenlige halvdel af ranglisten, og de har næsten alle sammen gjort det endnu bedre end sidste år. Det synes jeg, at vi godt kan være stolte af, siger han.