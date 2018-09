Dans en sønderhoning på Fahl Kro

Fahl: I over 300 år er der blevet danset Sønderhoning - og torsdag 27. september gør man det igen på Fahl Kro.

- Kridt danseskoene og kom og dans med. Sønderhoningen stammer oprindeligt fra Sønderho på Fanø, her har man danset denne polkalignende dans i mere end 300 år. Så længe har man nok ikke danset sønderhoning på Fahl Kro, men vi ved at der har været spillet op til dans her, og efterhånden er det igen blevet en tradition at der hvert år spilles op til dans i stuerne på den gamle kro, lyder det fra Ringkøbing-Skjern Museum. I loftet på Fahl Kro kunne man i mange år se små huller ved siden af kroens lamper, hullerne var i sin tid blevet brugt så man kunne sætte lamperne op i loftet, så der ikke var nogen der slog hovedet imod dem, når kroen blev forvandlet og der blev budt op til dans. Den ene af krostuerne var faktisk indrettet, så den nemt kunne omdannes til dansestue. Denne aften danser man Sønderhoning til lyden af spillemandsmusik leveret af "Grubben", der består af Anders Løager, Jørgen Nickelsen, Jens Peder Knudsen og Nina Løager. Dansen bliver styret af en dygtig instruktør. Det specielle ved netop denne dans, er at musikken går i totakt, mens der danses i tretakt. Det er en helt særligt oplevelse at danse og høre musikken i kroens gamle stuer.

Der er kaffebord med hjemmebagt lun kringle og småkager, som er inkluderet i prisen samt mulighed for at købe øl og vand. Det foregår kl. 19.30-22. Tilmelding senest den 24. september kl. 14 på telefon eller mail: info@levendehistorie.dk.