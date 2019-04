Danmarks bedste murer og bager drømmer om VM i Rusland

To glade mænd i Arena Næstved lørdag eftermiddag: 19-årige Nikolaj Skydsgaard Hansen, der er i lære som murer hos HNN Byggefirma i Videbæk, får et solidt vinderhåndtryk af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Skillsdenmark/Per Daugaard

Ved DM i Skills var Ringkøbing-Skjern repræsenteret ved fem unge mennesker, og to af dem tog vindertrofæer med hjem: Linda Katrine Holst Kjeldsen, der er elev hos Hvide Sande Bageri, og Nikolaj Skydsgaard Hansen, der er i lære som murer hos HNN Byggefirma i Videbæk.

Ringkøbing-Skjern: Ved det kommende folketingsvalg stemmer Linda Katrine Holst Kjeldsen næppe på Lars Løkke Rasmussens Venstre-parti, men det var alligevel stort for den 20-årige vestjyde at modtage et varmt håndtryk fra landets statsminister. Det skete lørdag eftermiddag i Arena Næstved, hvor der blev sat navne på vinderne af DM i Skills, der er en konkurrence for unge mennesker på erhvervsuddannelser. Der skulle i alt uddeles trofæer og diplomer i 43 faggrupper, og da tiden kom til bagerne, kunne Linda Katrine Holst Kjeldsen slet ikke være i sig selv: - Jeg sad og rystede, da konferencieren sagde, at vinderen var en pige. Da han så råbte mit navn op, fløj jeg op af stolen, siger Danmarks bedste bager, der er i lære hos Hvide Sande Bageri. Under den tre dage lange konkurrence skulle Linda Katrine Holst Kjeldsen - der i 2018 blev nummer fire ved Skills - og syv andre bagerelever blandt andet fremstille wienerbrød, kransekage, baguettes, rundstykker og fuldkornsbrød: - Der var meget pres på, siger den 20-årige kvinde, der bor hjemme hos sine forældre i stationsbyen Tistrup ved Varde.

Skills-deltagere Ved DM i Skills, der lørdag eftermiddag blev afsluttet i Næstved, har disse fem unge repræsenteret Ringkøbing-Skjern Kommune:Smedelærling Daniel Dysager Bundgaard fra Tarm går på Skjern Tekniske Skole og er lærling hos Runi A/S i Tarm.



Murerlærling Nikolaj Skydsgaard Hansen fra Videbæk går på Herningsholm Erhvervsskole og er lærling hos HNN Byggefirma i Videbæk.



Bagerelev Ida Willumsgaard Lauridsen fra Hemmet går på Zealand Business College og er i lære hos Nr. Nebel Bageri.



Bagerelev Linda Katrine Holst Kjeldsen fra Tistrup ved Varde er elev hos Hvide Sande Bageri.



Butikselev Rasmus Dahl Jørgensen fra Skjern er elev hos Jysk i Skjern og går på Tradium i Randers.

20-årige Linda Katrine Holst Jensen, der er elev hos Hvide Sande Bageri, har en drøm om måske at starte sin egen virksomhed på et tidspunkt.

Murværk sad lige i skabet Også i murerfaget var der absolut topplacering til Vestjylland - og især til Nikolaj Skydsgaard Hansen, der i hjembyen Videbæk er i lære hos HNN Byggefirma: - Jeg kunne ikke forstå det, da de sagde mit navn. Det var ret vildt, siger den 19-årige lærling, der under Skills-konkurrencen skulle skabe to forskellige mure: - Den første kunne jeg godt have lavet lidt bedre, synes jeg, mens den anden mur sad lige i skabet, tilføjer Nikolaj Skydsgaard Hansen, der nød hjemturen fra Næstved i en minibus i godt selskab med sin far og gode venner. I Videbæk stod arbejdspladsen ved 21-tiden lørdag aften klar med lidt godt at spise og drikke til ære for Danmarks bedste murer og hans familie. Til en vis ærgrelse for Nikolaj Skydsgaard Hansen var det ikke muligt at få det fine murværk med hjem. I stedet måtte vinderen selv hjælpe til med at bryde sten og mørtel ned for så at smide det i en container.

Det var første gang, at 19-årige Ida Willumsgaard Lauridsen fra Hemmet deltog i DM i Skills, og hun er ret stolt over, at hun blev nummer to i konkurrencen for bagerelever. Foto: Skillsdenmark/Per Daugaard

Udsigt til VM i Rusland Men Nikolaj Skydsgaard Hansen er klar til fortsat at udøve sit gode håndværk, og han ved, at træningen skal holdes vedlige i firmaet og på Herningsholm Erhvervsskole. For som dansk Skills-mester er han kvalificeret til VM, der til august afholdes i den russiske by Kazan. - Det må blive en kæmpe oplevelse, siger den dygtige murer. Linda Katrine Holst Kjeldsen er ligeledes kvalificeret, og når hun møder ind på jobbet i Hvide Sande Bageri, skal hun lige have en snak med sin mester om, hvorvidt det er muligt at få kalenderen til at gå op: - Det vil være en stor ære at få lov til at stille op for Danmark, siger Linda Katrine Holst Kjeldsen, der er i gang med en EUX-uddannelse. Det betyder, at hun til sommer bliver student, og omkring årsskiftet får hun så også et bevis på, at hun er udlært som bager. Samme studieretning har 19-årige Ida Willumsgaard Lauridsen fra Hemmet valgt. Hun er i lære hos Nr. Nebel Bageri - og er ret stolt over den andenplads, hun fik som debutant ved Skills: - Jeg synes, at mit færdige resultat alt i alt blev godt. Der er selvfølgelig altid lidt, man godt kunne have gjort anderledes. Men i forhold til, at det var første gang, jeg var med, så er jeg ret godt tilfreds, siger Ida Willumsgaard Lauridsen.

Foto: Jørgen kirk Da Daniel Dysager Bundgaard fra Tarm i efteråret 2018 kvalificerede sig til DM i Skills, lød opgaven på at fremstille den sneskraber, som han her sidder med. Ved finalestævnet i Næstved skulle de deltagende smedelærling producere en kultivator. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Én vinder og fem tabere I modsætning til Nikolaj Skydsgaard Hansen kunne Ida Willumsgaard Lauridsen og hendes chef i Nr. Nebel Bageri sagtens tage nogle af mesterskabsprodukterne med hjem, og de skal nu indgå i en udstilling i butikken. Også 19-årige Daniel Dysager Bundgaard, der er i lære som smed hos Runi A/S i Tarm, kunne tage sit håndværk med hjem fra Næstved - i form af en kultivator: - Jeg blev banket ud. Der var én vinder og fem tabere, lyder det - med et smil på læben - fra den vestjyske smedelærling. Ifølge Daniel Dysager Bundgaard var der tale om et yderst tæt felt, og de såkaldte skuemestre måtte da også vurdere svejsninger, mål og finish på de fremstillede kultivatorer flere gange, inden vinderen, Anton Riber fra Esbjerg, blev udpeget: - Jeg var overordnet tilfreds med min indsats, og jeg var da lidt spændt, da vinderen skulle kåres. Men der var nogle småfejl, jeg var træt af - sådan nogle fejl, jeg ikke plejer at lave, siger Daniel Dysager Bundgaard, der debuterede ved Skills og kan nå at være med én gang mere. Det kan Linda Katrine Holst Kjeldsen ikke, men hun kan så meget andet. Hun overvejer at læse videre til konditor, og så har hun en lille drøm om måske at skabe sin egen virksomhed på et tidspunkt.