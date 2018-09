Danmarks Naturfredningsforening: Derfor er ophævelse af strandbeskyttelse en ommer

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening bør kun et af syv ønsker om at ophæve strandbeskyttelseslinjer i kommunen accepteres.

Ringkøbing-Skjern: Strandbeskyttelseslinjen ved Stauning Havn kan godt ophæves, men kun hvis der bliver udarbejdet en lokalplan, som fastlægger, hvad området skal bruges til.

Det mener Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern, som på forhånd kun kan bakke op om at få fjernet strandbeskyttelseslinjen ved havnen i Stauning, mens foreningen vender tommelen ned for Ringkøbing, Bork, Hemmet, Velling Pramhavn og områderne nord og syd for Hvide Sande.

Foreningen er blandt andet imod, fordi der er brug for at bevare grønne friarealer til gavn for borgere og turister.

Desuden vil det for flere af områdernes vedkommende ikke være muligt at skabe bedre forbindelse mellem havn og by, selv om strandbeskyttelsen ophæves. Og det er netop et af formålene med ophævelsen, mener Danmarks Naturfredningsforening

I Velling er der slet ikke tale om en havn, men en mulig pramhavn til godsfragt, der aldrig er realiseret. For begge områder i Hvide Sande er der tale om arealer, som ligger så langt væk fra havnen, at der ikke er tale om at skabe en bedre sammenhængende forbindelse med havnene, lyder dommen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over, at ansøgningen om ophævelse i første omgang er sket uden at spørge politikerne, ligesom borgerne heller aldrig har været hørt i sagen.