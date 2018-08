Danmark Dejligst: 1270 deltog i havefesten

Formand for Danmark Dejligst er ovenud tilfreds med at 1270 gæster lagde vejen forbi arrangementet, som vender tilbage til næste år, hvor borgerne skal være med til at vælge, hvor festen skal holdes.

Ringkøbing-Skjern: De havde håbet på, at mellem 800 og 1000 mennesker ville dukke op til Danmark Dejligst i Naturens Rige, som løb af stablen lørdag.

Derfor er bestyrelsesformand Carsten Leidesdorff Skov mere end tilfreds med at besøgstallet kan gøres op til de 1270 personer, som blev talt op af spejderne i forbindelse med parkeringen.

- Vi er ovenud glade. Det reelle tal nærmer dig 1400, fordi gymnastikpigerne, der kom i busser, ikke er talt med. Det er de to garder heller ikke, mange af de frivillige, som kom før åbningen og dem på cykel er heller ikke med i optællingen, fortæller han.

Carsten Leidesdorff Skov og resten af bestyrelsen er glad for sangeren Rasmus Nøhrs koncept, som også kommer til at danne grundlag for næste års kommunale havefest.

- Stemningen var rigtig god. Kombinationen af musikere med rødder i Ringkøbing-Skjern og afslutningen med to professionelle bands er helt rigtig. Hvem der kommer til at spille til næste år skal vi i gang med at finde ud af, men der er mange at vælge imellem, siger han.

Arrangørerne har været rigtig glade for at Bundsbæk Mølle dannede rammen om den første Danmark Dejligst-festival, men der kan komme en ny festadresse til næste år. Ifølge Carsten Leidesdorff Skov går bestyrelsen og pusler med idéen om at lade borgerne byde ind med forslag til, hvor det skal foregå næste gang.

- Der kunne være en landsby eller et område, som siger: den tager vi. Derfor kunne det ende med en afstemning. Der skal kunne komme en stor lastbil til området, der skal være adgang til strøm og kunne laves parkering til mange biler, så mange steder kan komme i spil, siger han.

Overskuddet efter den første udgave af Danmark Dejligst i Ringkøbing-Skjern er endnu ikke gjort op. Men der bliver tale om et overskud. Grundpakken på 100.000 kroner er på forhånd betalt, og derfor vil parkeringsafgiften og overskuddet fra mad og øl-salg gå til de foreninger, som har hjulpet til.

I alt var 130 frivillige personer i sving. En del af dem mødte i øvrigt op søndag morgen for at gå i gang med oprydningen efter lørdagens maratonfest.