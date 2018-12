Danbolig i Skjern lukker

Skjern-Tarm: - Jeg har pr. 31. december 2018 valgt at opsige mit samarbejde med danbolig a/s, da jeg har valgt at søge nye udfordringer i 2019.

Sådan skriver ejendomsmægler Søren Møller i en pressemeddelelse til Dagbladet.

- Mit engagement i Skjern og Tarm har altid ligget mit hjerte nært, men der kommer en tid, hvor man må stoppe op, og tænke på, hvad resten af livet skal gå med. Jeg har virkelig nydt de knap 13 år, hvor købere og sælgere har taget utrolig godt imod mig, og jeg har haft meget glæde af, at komme ud i det lokalområde, hvor jeg er barnefødt og opvokset, skriver Søren Møller.

- Jeg har glædet mig over de kunder, der er kommet i butikken igennem årene, at høre på deres historier, hvorfor de gerne ville sælge - og samtidig møde de nye købere, der vil slå sig ned i vores dejlige landsdel, og hjælpe dem med at opfylde deres drømme, om et nyt hjem - og samtidig få hjulpet sælgerne godt videre. Nu er tiden kommet til at tænke nye tanker - hvad det bliver til, ved jeg ikke, men jeg er utrolig taknemmelig og ydmyg overfor alle de kunder, der har brugt mig som deres foretrukne ejendomsmægler igennem årene - en stor tak herfra, slutter Søren Møller sin pressemeddelelse.

Butikken på Østergade 31, Skjern lukker pr. 31. december 2018.