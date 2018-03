Damerne gav den gas

SKJERN: Hele to gange måtte politiet køre til Skjern for at få ro på lørdagens natteliv. Første gang var kl. 01.12, hvor en beruset kvinde på 51 år fik besked om at tage hjem i seng efter, at hun havde været årsag til en del ballade på de lokale værtshuse. Samme nat, eller tidligt søndag morgen kl. 5, var den gal igen. Der lød meldinger om uro på Holger Danske Plads ved Rakkerstuen. Da betjentene kom frem, kunne de dog konstatere, at det drejede sig om en 49-årig kvinde, der var faldet og havde skåret sig på noget glas.