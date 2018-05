Dalager Marked får slagtilbud på godt vejr

Markedsledelsen kan melde totalt udsolgt på stadepladser og forventer et godt besøgt marked.

- Vi kan se, at der er flere, der melder ind med gamle ting fra loftet, fortæller Martin Stubkjær.

Det ville i øvrigt have krævet meget halm til denne års udgave af markedet. I år er der nemlig totalt udsolgt af stadepladser, og samtidig er markedsgaderne længere end de tidligere år.

- Der plejer at komme mellem 20.000 og 25.000 gæster, og med den vejrudsigt ser det helt fordelagtigt ud for os, siger markedets næstformand, Martin Stubkjær.

BORRIS: Vejrudsigter er en fast del af planlægningen hos arrangørerne af Dalager Marked, og prognoserne lige nu viser, at det bliver helt exceptionelt vejr, når markedet finder sted i weekenden.

Noget for alle

Dalager Marked har en lang historie. Efter en årrække i dvale blev markedet i begyndelsen af 90'erne genoplivet, og i år kommer Cirkus Shanghaj, der vil vise klassiske gøglernumre som øksekast og ildshow.

- Man skal huske sine rødder, og vi vil gerne tilbage til nogle af de ting, man havde på markedet dengang, forklarer Martin Stubkjær.

Et helt nyt tiltag er et droneshow, hvor gæsterne selv kan få lov til at prøve droneflyvning, ligesom professionelle droneflyvere giver opvisning.

Markedet har prioriteret musikalske oplevelser, der kan samle generationerne.

Fredag aften er der traditionen tro diskotek, og hvor det plejer at være de helt unge, der kommer til det, er Diskotek Venus i år hyret ind.

Fra andre steder ved markedsledelsen, at diskotekets DJ formår at blande musikken, så der også er noget for det publikum, der er lidt ældre.

Bandet "De spildte talenter" er også hyret ind, og her er erfaringerne fra andre steder, at de virkelig kan sætte en fest i gang.

Kandis og Tørfisk er også på plakaten. Det samme er Videbæk Harmonikaklub, som sidste år skabte en hyggelig stemning på markedspladsen.