Dagen før møde med Lunde: Falktoft fik exit-nyhed fra Bent Fabricius Bjerre

Peter Falktoft skulle onsdag og torsdag have været i selskab med Esben Lunde Larsen, men det blev aflyst, da ministeren pludselig gik af. En nyhed som Falktoft fik på noget alternativ vis.

København: Kursen er sat mod Tivoli i København. Her skal journalist Peter Falktoft i bedste sendetid i studiet sammen med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som han onsdag og torsdag skal være i selskab med. I GO' Aften Danmark-studiet sidder vært Felix Schmidt klar. Årsagen til det hele er et populært møde mellem Peter Falktoft og Esben Lunde Larsen. De to har længe været i ordkrig på de sociale medier, og nu skulle de endelig mødes til to dage i ministeriet. Ved ankomst til Tivoli er noget dog galt: - Da jeg kommer derind, kan jeg forstå, at ministeren ikke skal være med alligevel. Jeg tænker, at "det her bliver da en let omgang". Jeg sidder ude backstage med den gode Bent Fabricius Bjerre, og vi snakker om politik og det besøg, jeg skal på, siger Peter Falktoft.

Peter Falktoft Peter Falktoft er en prisvindende journalist, der især er kendt for radio, TV og podcast.Sammen med Esben Bjerre Hansen var han en af værterne bag "Monte Carlo" på P3, der er en af de største radio-succeser nogensinde på DR.



"Monte Carlo" havde ofte en halv million lyttere til sine udsendelser, og siden har Peter Falktoft og Esben Bjerre Hansen kastet sig over et hav af projekter.



De har blandt andet dækket præsidentvalg, mens de var værterne bag "Monte Carlo elsker Jylland", "Monte Carlo elsker Putin" og Monte Carlo elsker jøderne" på TV.



I dag laver Peter Falktoft og Esben Bjerre Hansen den populære podcast "Her går det godt".

Alt ændret Stemningen er hyggelig og uformel backstage, men pludselig ændrer situationen og præmissen for besøget sig markant. - Lige pludselig peger Bent Fabricius Bjerre op på en tv-skærm, som er backstage, og som vi kan sidde og følge med på. Han spørger, om det ikke er ham, jeg skal mødes med. Der kan vi se, at Esben Lunde Larsen har trukket sig. Det er de mærkeligste omstændigheder. SF-folketingsmedlem Pia Olsen Dyhr er der også, og det kom som en overraskelse for os alle. Formålet med mit besøg var lidt skudt i sænk, og efter 30 sekunder begyndte min mobil at hoppe og danse, fortæller Peter Falktoft. Få timer inden havde Peter Falktoft haft et møde med Esben Lundes Larsens særlige rådgiver. Et møde hvor han ingen mistanke havde til udviklingen: - Overhovedet ikke. Vi havde en grundig gennemgang af de to dage, og det lød som et par interessante dage. Vi kunne drøfte vores uenigheder, mens der blandt andet skulle behandles paragraf 20-spørgsmål, hvilket jeg glædede mig meget til, da det ikke er gået for godt for ham tidligere, udtaler han.

Næppe bedre Peter Falktoft, der er kendt fra blandt andet radio, tv og podcast, havde forberedt sig grundigt til mødet med ministeren. Noget som han langt fra føler, har været spild af tid. Nu står journalisten med blandede tanker omkring den pludselige exit: - På den ene side er det jo glædeligt, at han går af. På den anden side havde jeg da set frem til at bruge tid med ministeren. Jeg har dog en ret uforudsigelig hverdag, så det er ikke noget nyt, at ting bliver aflyst. Det tager jeg ophøjet og med ro, understreger Peter Falktoft. Han har ikke de store forventninger til den kommende afløser for Esben Lunde Larsen, da det ifølge journalisten heller ikke var for godt med forgængeren Eva Kjer Hansen: - Venstre er et bondemandsparti, og de har en mission om, at landbruget skal have gode vilkår. Det er deres formål, og jeg ser mere ministeriet som en interesseorganisation, lyder det.