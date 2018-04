Borris: Årets påsketræk i Borris fik som bekendt den kedeligste afslutning.

Godt en time efter stævnet officielt var afsluttet, måtte både politi, brandvæsen og ambulancer til Borris, da der var gået ild i 100 såkaldte bigballer - altså store halmballer.

Politiet fik fat i en ung mand, der havde stillet sig i læ ved bigballerne for at tænde en cigaret, men da det blæste lidt, fik ilden fra hans lighter fat i bigballerne, oplyste vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Her dagen derpå er det stadig ikke nemt for Inger Bech Søresen, der sidder i bestyrelsen for Påsketræk i Borris, at sætte ord på den triste afslutning.

- Det er da mega træls, at det endte sådan. Dagen var gået så godt med over 5000 glade besøgende, og hverken samaritter, de professionelle vagter eller politiet, der havde foretaget spritkontrol, havde oplevet noget som helst. Alt var bare så godt, og humøret var højt blandt de mange frivillige. Vi var lige blevet enige om, at det var det bedste påsketræk nogen sinde, og så står der lige pludselig røg op nede for enden af pladsen, fortæller Inger Bech Sørensen.

Hun er dog overbevist om, at der også i 2019 bliver påsketræk i Borris.

- En ting er helt sikker. Der kommer ingen bigballer eller halmballer i nærheden af noget som helst. Det kan jeg love med 100 procent sikkerhed, for det her må ikke ske igen, siger hun.

Arrangørerne står - ud over den triste afslutning - med ødelagte hegn og telte, som brandbilerne var nødt til at køre igennem og hen over for at nå frem til de brændende bigballer.

- Nu må vi se, men der er i hvert fald ødelagt for en hel del penge. Om det bliver en forskringssag, hvor det bliver den unge mand, der satte ild til ballerne, som kommer til at betale. Ja, det må tiden vise. Nu skal vi i hvert fald have ryddet op i første omgang, lyder det fra Inger Bech Sørensen.

Ud over de ødelagte telte og hegn kan den 23-årige mand måske også se frem til at få en henvendelse fra Borris Landbrugsskole, der ifølge Inger Bech Sørensen ejede de nu udbrændte bigballer, hvis skolen vælger at gøre en forsikringssag ud af det.

Med hensyn til de forskellige godkendelser i forbindelse med sådan et påsketræk er Inger Bech Sørensen sikker på, at alt er i orden.

- Vores godkendelser fra de forskellige myndigheder skulle være helt i orden, har jeg fået at vide. Det gælder også brandmyndighedernes tilladelse. Heldigvis for det, siger hun og slår fast, at det bare var en rigtig øv-søndag aften:

- Ahhhh, hvor er det ærgerligt, at de der bigballer skal tage fokus fra alt det positive, der foregik i løbet af søndagen, men sådan er det jo.