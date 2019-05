Dagbladet vil høre din mening: Hvad skal vi tage op i valgkampen?

Ringkøbing-Skjern: Er du bekymret for, om fjorden og Skjern Å går over sine bredder med global opvarmning?

Om du efter et langt liv ved maskinen kan trække dig tilbage, mens du stadig kan bruge kroppen?

Om hvordan flere turister og store lastbiler påvirker trafikken på de vestjyske landeveje? Eller noget helt fjerde, femte eller sjette?

På Dagbladet vil vi gerne tage de emner op, som, vestjyderne synes, er de vigtigste i den igangværende folketingsvalgkamp - og derfor har vi brug for at høre, hvad der ligger vestjyderne mest på sinde.

Vi vil derfor bede dig om at svare på nedenstående spørgeskema, så vi kan få et overblik over, hvilke emner, vestjyderne mener, er vigtigst i valgkampen.