Dårligt salg får Skjern til at opgive julemærket

SKJERN: Lokale frimærkesamlere kan nu føje et specielt mærke til samlingen, nemlig Skjerns julemærke for 2018. Det bliver det sidste julemærke, som Skjern Bevaringsforening kommer til at udgive.

Salget er nemlig for nedadgående. Færre sender traditionelle julekort, som skal have et lokalt julemærke på, og det kan mærkes i statistikken.

I 2018 blev der solgt 140 ark. I 2017 var det 182 ark, og dermed var der sket det helt store dyk, idet der i 2016 blev solgt 460 ark. De fleste julemærkeark er da også gået til samlere.

Kun en prisstigning på fem kroner til 30 kroner pr. ark har gjort, at det ikke er endt i den helt store underskudsforretning.

- Hvis vi skal sælge til jul igen, så kommer vi måske til at sælge 100 ark, og det går jo ikke, siger Arne Refslund fra Skjern Bevaringsforenings bestyrelse om beslutningen.

Julemærket er udkommet siden 1984, og det var i en tid, hvor alle byer med respekt for sig selv havde et julemærke.

I de gode år var det en god indtægtskilde for bevaringsforeningen, og for ikke at konkurrere unødigt med det officielle julemærke, som går til julemærkehjemmene, blev det besluttet at give halvdelen af overskuddet til Børns Voksenvenner.

Nu er de fleste af de lokale julemærker væk, og i Skjern er der ingen penge at give til Børns Voksenvenner, for der er slet ikke noget overskud.

I øvrigt var det Super Brugsen, der solgte flest af det sidste julemærke. 79 ark blev langet over disken, og Super Brugsen får derfor et gavekort til kulturcentret.

Motivet på det sidste julemærke var Borris Landbrugsskole, hvor Erhvervsskolen Vestjylland i dag har til huse. Det var tegnet af Betina Bjerre.