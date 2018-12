Ringkøbing-Skjern: I gamle dage var slagtningen af jule-grisen en af årets højdepunkter. Nærværende beretning og tegning er fra Ringkjøbing Amts Dagblads juletillæg den 24. december 1900 - altså for 118 år siden:

Julegrisen var tyk, mæsket, lask-øret, mops-trynet og mis-øjet. I grunden en ganske gemytlig fyr, som til stadighed slog en krølle på halen, hvilket betød glæde.

Når den åd, slog den to krøller. Og den åd næsten dagen lang. Dens vom var landmandsfamiliens sparekasse, og derfor kunne der umuligt komme for meget i den.

Julegrisen var umådelig trivelig af sig, og jo kortere dagene blev, des federe blev den, og jo flere krøller slog den på halen.

Indtil et par dage før jul. Så kom den vigtigste dag i julegrisens liv. Årle morgen blev den - under lydelig protest - slæbt ud fra sin lune sti og voldelig anbragt på en dør, som hvilede over to bukke. Og mens hele familien i højtidsfuld andagt var samlet omkring briksen, og hvert medlem holdt fast i et af grisens vildt fægtende ben, borede landsbyens griseslagter den store køkkenkniv ind i grisens hjerte, så blodet sprøjtede op i ansigtet på de nærmeste. Således døde julegrisen...

Tegningen forestiller øjeblikket i den følgende lutrings- og renselsesproces, hvor grisen er hængt op på stigen, og slagteren er i færd med at skille den af med de ædlere indvortes dele, mens lille Peter forklarer lille Kjesten, at julegrisen ikke længere kan skrige. Og fuglene på taget kaster sultne blikke ned til hønen og hanen, der guffer i sig af det størknede blod.

I ældre tider var julegrisens slagtning en familiefest, som kaldte venner og naboer sammen. Om aftenen spiste man mørbraden, og lillejuleaften stod menuen på sort pølse.

Nu er julegrisen blevet sjældnere og sjældnere. I mange af landets egne er den ved at uddø. Men blot for 15 år siden var den alle steder lige så tæt knyttet til julen, som bollen er til fastelavn, og ægget til påsken.

Nu er landmandens sule-kar ikke nær så stort som før. Han har gjort den opdagelse, at det ikke giver tidssvarende renter. Når grisen er tilstrækkelig fed, omsættes den i klingende mønt. Mønten omsættes i kraftfoder - og kraftfoderet til det verdensberømte danske smør, som atter omsættes til penge.

Tiderne forandrer sig... I sin tid betød dagene før lillejuleaften det samme for de gode danske svin, som dagene før mortensaften for gæssene. Nu slagtes grisen, når den er tjenlig - eller pungen trænger til det. Og dødsdommen eksekveres sjælden på døren hjemme i vognporten, men i stedet i svineslagteriernes højloftede haller.

I stedet for julegrisen koncentrerer man sig nu hen i december om et andet svin - terminsgrisen. Men den hører til en helt anden kategori end den gode gamle julegris...