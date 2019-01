DN ønsker fortsat mindre kvælstof til fjorden

Ringkøbing-Skjern: Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over forbedringerne af Ringkøbing Fjord vandmiljø, og mener fortsat, at der skal arbejdes på at mindske tilledningen af kvælstof til fjorden.

Det siger Tage Madsen og Per Mikkelsen i en kommentar til Landbrug & Fødevarers ønske om at stoppe vandplanerne, der skal mindske kvælstofudledningen yderligere, da fjorden allerede har opnået en god økologisk tilstand.

- Det er vores opfattelse, at forbedringerne af Ringkøbing Fjords vandmiljø i høj grad skyldes de indgreb, der har været med en ændring af slusebetjeningen for at hæve saltindholdet i fjorden. Den har medført indvandring af sandmuslinger, som filtrerer vandet og dermed fjerner en stor del af de alger, der tidligere var i fjorden som følge forureningen med næringsstoffer fra blandt andet landbruget. Resultatet har været, at vandet er blevet mere klart, at fjordens bundvegetation er under genetablering, og at antallet af rastende fugle i Natura 2000 området er i fremgang, hedder det fra DN-medlemmerne.

De anerkender, at en lavere tilledning af næringsstoffer fra landbruget har medvirket til de positive resultater.

- Der er grund til at glæde sig over denne udvikling, men med de foreliggende officielle undersøgelser mener vi, at der fortsat skal arbejdes med at mindske tilledningen af næringsstoffer til fjorden. Vi afventer opfølgende undersøgelser og analyser af tilstanden i Ringkøbing Fjord og håber de vil vise fortsatte forbedringer, udtaler Tage Madsen og Per Mikkelsen fra DN Ringkøbing-Skjern.