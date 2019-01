DMI varsel om vindstød af stormstyrke

Ringkøbing-Skjern: Det kan blive godt blæsende at gå tur i Naturens Rige i dag.

DMI advarer nemlig om vindstød af stormstyrke i dag.

Varslet gælder Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. For Thisted gælder det frem til klokken 15, mens det for Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern gælder helt frem til klokken 18.

DMI forventer stormende kuling på 20-23 meter i sekundet fra nordvest med vindstød af stormstyrke på 25-31 meter i sekundet.

Vindstød af stormstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Der er samtidigt stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik.