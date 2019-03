DM-finalen venter smedelærlingen Daniel: Aner ikke, hvad jeg går ind til

19-årige Daniel Dysager Bundgaard håber at snuppe DM-titlen, når han næste uge deltager i DM i skills, men han har svært ved at vurdere vinderchancerne.

- Det kunne da være vildt sjovt at stå der på podiet, men det er ikke sådan, jeg tænker, at jeg bare lige går hen og tager titlen med hjem. Men jeg tænker heller ikke, det er helt umuligt. Jeg deltager for at vinde, men det er ikke sådan, jeg vil gå grædende hjem, hvis jeg ikke gør, siger smedelærlingen.

SKJERN/TARM: Landets bedste unge til at styre en murerske, en kagerulle, en boremaskine eller en elektrodesvejser dyster i næste uge i det officielle DM for håndværkslærlinge. Fem lærlinge og elever med tilknytning til Ringkøbing-Skjern skal forsvare den vestjyske ære, og 19-årige Daniel Dysager Bundgaard fra Tarm er en af dem. Han er samtidig den eneste af de fem, der både går i skole i området, er i lære i området og har en praktikvirksomhed i området.

Til regionsfinalen lavede Daniel Dysager Bundgaard en så god sneskovl, at han nu er klar til landsfinalen i næste uge. Her kender deltagerne ikke opgaven på forhånd, og det gør konkurrencen sjovere, synes 19-årige Daniel. Foto: Jørgen Kirk

Kender ikke opgaven på forhånd

19-årige Daniel Dysager Bundgaard kvalificerede sig til landsfinalen, da han i efteråret snuppede en af de to vinderpladser til regionsfinalen i Herning. Dengang kendte deltagerne opgaven på forhånd. To uger forinden fik de tegningerne til den sneskraber, som de til konkurrencen så skulle nå at bygge på 14 timer.

Muligheden for både at have opgaven i hovedet og hænderne, inden konkurrencen reelt begynder, er der ikke til landsfinalen i Næstved.

Det passer Daniel mere end fint ikke at kende opgaven. For så er det færdighederne på dagen, der afgør, om man vinder. Det er evnen til at finde den bedste løsning hurtigst, mere end det er forudsætningerne for at forberede sig, der afgør vinderen. For netop forudsætningerne for at forberede sig kan være så forskellige, at det gør konkurrencens udgangspunkt uens. Det ville være ærgerligt, hvis det endte med at afgøre et DM, mener Daniel Dysager Bundgaard.

- Ham, der bruger en uge til at forberede sig, er klart ikke lige så hurtig som ham, der bruger en måned, og ham, der bruger en måned, er klart ikke så hurtig som ham, der bruger et halvt år. Men forberedelsen afhænger af, hvad man får lov til af sin mester og sin skole. Det bliver en lidt en vattet konkurrence så. Færdighed ligger jo også i at få en tegning, og så skal man lave et produkt, uden man i forvejen har prøvet forskellige muligheder af, siger han.