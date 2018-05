DHE moderniserer for 21 millioner kroner

Efterskolen i Skjern slipper blandt andet for at have bygningerne adskilt af en parkeringsplads.

SKJERN: Drømmen om et nyt køkken kan gribe om sig. Bare spørg på Den Danske Design- og Håndværksefterskole(DHE) i Skjern!

Her blev der snakket om, at man enten skulle renovere skolens køkken eller bygge et helt nyt køkken, men det ene tog det andet.

Så kom der et nyt mødelokale på. Et nyt fysiklokale. Et nyt lærerværelse med forberedelsesrum - og ikke mindst en ny hovedindgang.

Så da overslaget på byggeriet var færdigt, var der pludselig håndværkeropgaver for 21 millioner kroner.

- Selvfølgelig er det mange penge, men vi har sparet en del sammen gennem årene, og så skal vi ud og låne noget, forklarer efterskolens forstander Leif Hansen.

Men det er også alle pengene værd. På adressen var der - indtil efterskolen åbnede i 1990 - et kursuscenter, og med tiden er der løbende blevet renoveret og udbygget på matriklen.

Hidtil har DHE været adskilt i flere bygninger, og i hele skolens historie har det betydet, at knudepunktet på skolen har været en parkeringsplads med de ulemper og risici, det nu har.

Fremover bliver bygningerne samlet, så elever og personale kan vandre tørskoet rundt på skolen, og parkeringspladsen bliver flyttet.

- Det får en stor indflydelse på vores hverdag, at det hele er samlet i en bygning, og at der ikke er biler, der farer frem og tilbage, siger Leif Hansen.

En anden ting, skolens personale glæder sig til, er en ny hovedindgang.

Hidtil har det været lidt svært for udefrakommende at finde de rigtige døre at gå ind ad.

- For elever og medarbejdere bliver det en stor gevinst at få nogle gode rammer, konstaterer Leif Hansen.

Byggeriet står færdig i uge 7 i 2019, så der kommer til at gå nogle måneder med byggerod. Men som Leif Hansen bemærker, så er der noget godt at se frem til.

DHE har 180 elever, og der er for nuværende en enkelt plads tilbage til det kommende skoleår.