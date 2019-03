DGI Vestjylland giver 60.000 kroner for en god idé

Vestjylland: Frem til 15. juni kan man søge penge i en pulje kaldet "Slip pengene fri". Det kræver bare, at man har én eller flere idéer til, hvordan unge mellem 16 og 29 år kan blive mere aktive. Pengene er i overskud fra projektet Happy Moves, som sluttede i efteråret 2018. Happy Moves var et fireårigt samarbejde mellem DGI og Coca-Cola med fokus på at aktivere flere 16-29-årige igennem forskellige gadeidrætter, herunder parkour, street basket, street dance og longboard.

DGI Vestjyllands krav til de gode idéer er, at de skal omhandle aktiviteter i Holstebro, Struer, Lemvig og/eller Ringkøbing-Skjern kommuner. Pengene skal ikke blot bruges på et enkeltstående event, men kravet er, at der skal afholdes minimum fire til seks aktiviteter, som gerne må munde ud i et afsluttende event.