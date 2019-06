DF'er genvalgt: Borgmesteren kan bare ringe

Dennis Flydtkjær genvinder sin plads i Folketinget og er klar til at bringe lokale sager til Christiansborg, hvis borgmesteren og viceborgmesteren vil bruge ham.

Ringkøbing-Skjern: Selv om Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær følte sig noget overset i valgkampen, da borgmester Hans Østergaard (V) og viceborgmester Søren Elbæk (S) i en fælles kampagne påpegede, at deres egne partifæller leverer mest indflydelse på Christiansborg, så er DF'eren klar med en hjælpende hånd.

- Jeg håber, at borgmesteren vil ringe til mig, hvis der er sager han gerne vil have løftet på Christiansborg, nu hvor det ikke lykkedes at få en Venstremand valgt, siger han og fortsætter:

- Som borgmester skal man efter min mening ikke kun kigge på partifarven, men på hvem der kan og vil bringe lokale sager på dagsordenen. Og det vil jeg fortsat gerne gøre, siger Dennis Flydtkjær.

Meldingen kommer efter at det er helt sikkert, at Flydtkjær får den ene mandat, som Dansk Folkeparti fastholder i Vestjyllands Storkreds efter folketingsvalget. Christian Langballe og Karina Due mister begge deres plads Folketinget.

En konkret sag, som DF'eren helt sikkert vil tage fat på er 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning, som regeringen og Dansk Folkeparti havde en aftale om at gennemføre i løbet af få år. Socialdemokraterne har vejen på sin bruttoliste, men mangler foreløbigt penge til at finansiere alle sine infrastrukturforslag.

- Man kunne godt frygte at det vestjyske projekt nu bliver udskudt, så der skal nok presses på, hvis der skal findes en hurtig løsning, vurderer Flydtkjær.