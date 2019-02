DF'er: Vil ministeren også flytte de kystnære møller?

Byrådets nyfundne enighed om at få Vesterhav Syd-møllerne flyttet har fået DF-folketingsmedlem til at spørge energiministeren, om han vil undersøge, om der også er politisk opbakning på Christiansborg.

Ringkøbing-Skjern: Folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF) er meget tilfreds med, at et enigt byråd nu bakker op om endnu et forsøg på at få flyttet de kystnære møller længere ud på havet.

Nu vil han have energiministeren til at undersøge, om stemningen også er vendt på Christiansborg.

Derfor har han netop sendt tre spørgsmål afsted til Lars Christian Lilleholt (V) om sagen.

Flydtkjær spørger ministeren, om han på baggrund af byrådsbeslutningen fra Ringkøbing-Skjern nu vil indkalde Folketingets partier til nye forhandlinger for at finde ud af, om der også i Folketinget er flertal for at flytte møllerne.

- I Dansk Folkeparti vil vi meget gerne være med til at finde de penge, der skal til for at få møllerne længere fra kysten. Der er tale om et unikt turistområde, som vi skal passe på. Derfor vil det mest rigtige være at flytte møllerne ud til de kommende havmøller, siger Dennis Flydtkjær.

Han mener, at der er opstået en ny opmærksomhed på styrken af den protestbølge, som er opstået omkring både Vesterhav Syd og Nord, og derfor er flere betænkelige ved udsigten til at løbe ind i endnu mere modvind.

- Jeg oplever, at stemningen på Christianborg er ved at vende. Derfor er første step, at vi skal undersøge, om der nu er politisk vilje til at ændre placeringen af de kystnære møller, siger han.

Flydtkjær vil også have ministeren til at svare på, om han er enig med byrådet i, at møllerne skal flyttes, ligesom han har bedt ministeren oplyse, om det nye VVM-tillæg til Vesterhav Syd giver mulighed for, at møllerne kan flyttes.